البيت الأبيض: ترامب يدرس دور أمريكا في إيران بعد انتهاء الصراع

4 مارس آذَار (رويترز) – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب ومستشاريه يبحثون الدور الذي قد تلعبه الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الحملة العسكرية، في الوقت الذي تراقب فيه أجهزة المخابرات الأمريكية التقارير التي تفيد بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني الراحل، قد برز ضمن أهم المرشحين لخلافته.

وقالت ليفيت للصحفيين “اطلعنا على تلك التقارير أيضا.. وهذا بالطبع أمر تُجري وكالات مخابراتنا تحقيقاتها بشأنه. في الحقيقة، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث”.

وبرز مجتبى، نجل آية الله علي خامنئي، في مقدمة المرشحين لخلافة والده الراحل في منصب المرشد الأعلى الإيراني، بعد سنوات قضاها في توطيد علاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وتعزيز نفوذه في المؤسسة الدينية.

وأضافت ليفيت أن ترامب يدرس بجدية، ويناقش مع فريقه للأمن القومي، الدور الذي قد تلعبه واشنطن في مستقبل إيران بعد انتهاء العملية، لكن التركيز الأساسي في الوقت الراهن ينصبّ على نجاح العملية العسكرية.

كما دافعت ليفيت عن أهداف الولايات المتحدة من الحرب الجوية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، وسط انتقادات وُجّهت لواشنطن لعدم تقديمها أدلة على تهديد مباشر تشكله طهران للولايات المتحدة، مضيفة أن ترامب يعتقد أن الشعب الأمريكي يؤيد الحرب.

وقالت ليفيت “قرار شن هذه العملية يستند إلى تراكم آثار التهديدات المباشرة المتعددة التي شكلتها إيران على الولايات المتحدة”.

وأضافت “مرة أخرى، هذا نظام إرهابي مارق يهدد الولايات المتحدة وحلفاءها وشعبها منذ 47 عاما، والشعب الأمريكي يدرك ذلك تماما”.

ورفض ترامب الادعاءات بأن إسرائيل دفعت الولايات المتحدة إلى الصراع، في حين قدمت إدارته روايات متضاربة وواجهت انتقادات من بعض المؤيدين والديمقراطيين الذين يتهمونه بشن “حرب دون ضرورة”.

وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس ونُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن واحدا فقط من كل أربعة أمريكيين يؤيد الضربات الأمريكية على إيران التي أغرقت الشرق الأوسط في الفوضى، بينما يعتقد نحو نصفهم، بمن فيهم واحد من كل أربعة جمهوريين، أن ترامب متساهل جدا في استخدام القوة العسكرية.

