The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

البيت الأبيض: ترامب يضغط لمعاودة فتح مضيق هرمز دون رسوم

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن 8 أبريل نيسان (رويترز) – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وغيرها من السفن دون أي قيود، بما في ذلك رسوم المرور.

وأضافت “الأولوية العاجلة للرئيس هي معاودة فتح المضيق دون أي قيود، سواء كانت رسوم مرور أو غيرها”.

وأردفت للصحفيين أن الولايات المتحدة شهدت زيادة في حركة الملاحة في مضيق هرمز اليوم الأربعاء.

وامتنعت ليفيت عن الرد على سؤال عن الجهة التي تسيطر حاليًا على المضيق.

ومضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا في العالم.

وفي خضم مفاوضات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سعت طهران إلى إضفاء الطابع الرسمي على سيطرتها على المضيق من خلال اقتراح فرض رسوم أو ضرائب على السفن العابرة له، وقد أشار ترامب اليوم إلى إمكان قيام الولايات المتحدة وإيران بتحصيل هذه الرسوم في مشروع مشترك.

(إعداد مروة سلام وعلي خفاجي للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية