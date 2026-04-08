البيت الأبيض: ترامب يضغط لمعاودة فتح مضيق هرمز دون رسوم

واشنطن 8 أبريل نيسان (رويترز) – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وغيرها من السفن دون أي قيود، بما في ذلك رسوم المرور.

وأضافت “الأولوية العاجلة للرئيس هي معاودة فتح المضيق دون أي قيود، سواء كانت رسوم مرور أو غيرها”.

وأردفت للصحفيين أن الولايات المتحدة شهدت زيادة في حركة الملاحة في مضيق هرمز اليوم الأربعاء.

وامتنعت ليفيت عن الرد على سؤال عن الجهة التي تسيطر حاليًا على المضيق.

ومضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا في العالم.

وفي خضم مفاوضات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سعت طهران إلى إضفاء الطابع الرسمي على سيطرتها على المضيق من خلال اقتراح فرض رسوم أو ضرائب على السفن العابرة له، وقد أشار ترامب اليوم إلى إمكان قيام الولايات المتحدة وإيران بتحصيل هذه الرسوم في مشروع مشترك.

(إعداد مروة سلام وعلي خفاجي للنشرة العربية)