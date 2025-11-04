البيت الأبيض: ترامب يعتزم عقد اجتماع مع الشرع يوم الاثنين

(رويترز) – قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

ومنذ توليه السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، أجرى الشرع سلسلة من الزيارات الخارجية في إطار سعي حكومته الانتقالية إلى إعادة بناء العلاقات مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق في عهد الأسد.

ويسعى ترامب إلى بناء علاقات جيدة مع الشرع. ألغى ترامب في يونيو حزيران معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا والتقى بزعيمها خلال زيارته للسعودية في مايو أيار الماضي.

وقالت ليفيت “عندما كان الرئيس في الشرق الأوسط، اتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن (واشنطن) ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)