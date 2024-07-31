البيت الأبيض: تصعيد الصراع في الشرق الأوسط ليس حتميا

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض‭ ‬يوم الأربعاء إنه لا يرى أن التصعيد في الشرق الأوسط أمر حتمي في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة.

وفي حديثه في إفادة يومية، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط ستؤثر على احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال إنه جرى إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التطورات في المنطقة.