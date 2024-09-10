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البيت الأبيض: سنفرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران وروسيا

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستفرض يوم الثلاثاء عقوبات على أفراد وكيانات في إيران وروسيا على خلفية ضلوعهم في نقل صواريخ باليستية من طهران إلى موسكو.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن العقوبات الجديدة على شركة الطيران الإيرانية (إيران إير) ستفرض قيودا على الرحلات التجارية التي تسيرها الشركة من إيران إلى بريطانيا وباقي الدول الأوروبية.

وأكد كيربي التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق يوم الثلاثاء في لندن والتي قال فيها إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران سوف تستخدمها على الأرجح في أوكرانيا خلال أسابيع.

وقال كيربي “نقل هذه (الشحنة) من الصواريخ الإيرانية، التي يبلغ أقصى مدى لها 75 ميلا تقريبا، يمكن أن يتيح لروسيا استخدام المزيد من ترسانتها لاستهداف (مناطق) خلف خط المواجهة مع استخدام الرؤوس الحربية الإيرانية لضرب الأهداف قريبة المدى”.

وأضاف كيربي أن استفادة إيران من التكنولوجيا الروسية، بما يشمل التكنولوجيا النووية، سيشكل خطرا على الشرق الأوسط.

وقال إن العقوبات الجديدة ستبرهن لإيران أنها ستواجه صعوبات اقتصادية وحذر من أن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات إذا لزم الأمر.

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