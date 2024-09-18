البيت الأبيض: لا نزال ننخرط في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع التصعيد بين إسرائيل ولبنان

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون كيربي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وانفجرت أجهزة لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة يوم الأربعاء في مناطق مختلفة بلبنان، مما يؤجج التوتر مع إسرائيل غداة انفجارات مماثلة لأجهزة اتصال لاسلكي (بيجر) تابعة للجماعة.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة غير ضالعة في تفجير الأجهزة.