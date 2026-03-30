البيت الأبيض: محادثات إيران تحرز تقدما على الرغم من الموقف المعلن

واشنطن 30 مارس آذار (رويترز) – قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن المحادثات مع إيران مستمرة وتسير على ما يرام، مضيفا أن ما تقوله طهران علنا يختلف عما تقوله للمسؤولين الأمريكيين في الاجتماعات الخاصة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت “على الرغم من كل المواقف العلنية التي تسمعونها من النظام والتقارير الكاذبة، فإن المحادثات مستمرة وتسير على ما يرام. وما يُقال علنا يختلف بالطبع كثيرا عما يتم إيصاله إلينا في الاجتماعات الخاصة”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)