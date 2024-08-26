البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة ستتواصل في القاهرة

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الاثنين إن المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ستتواصل على مستوى مجموعات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة إذ تحاول الأطراف تسوية بعض القضايا المحددة.

وقال كيربي إن إحدى القضايا التي ستتناولها مجموعات العمل ما يتعلق بتبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس والسجناء الفلسطينيين. وأضاف أن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مطلع الأسبوع لم يكن له تأثير على المحادثات في القاهرة.