البيت الأبيض: مسؤولون أمريكيون يتوجهون للشرق الأوسط لإجراء محادثات

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واشنطن (رويترز) – أكد البيت الأبيض أن مسؤولين أمريكيين كبارا من بينهم مدير المخابرات المركزية وليام بيرنز والمبعوثان بريت مكجورك وآموس هوكستين سيزورون مصر وإسرائيل يوم الخميس وذلك في إطار سعي الولايات المتحدة للحد من التوتر في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين يوم الأربعاء إن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا موجود أيضا في المنطقة وسيزور إسرائيل لمناقشة قضايا تتعلق بإيران ولبنان وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وتأتي هذه الجهود الدبلوماسية في إطار سعى واشنطن إلى وقف القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وردت جان بيير على سؤال عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غضون أسبوع أو أسبوعين بالقول إن البيت الأبيض لا يزال متفائلا وملتزما بالتوصل إلى نوع ما من الحل الدبلوماسي.

وقالت في إفادة دورية للصحفيين “سنكون متفائلين بالتأكيد”.

وأضافت أن الولايات المتحدة تتحدث إلى حكومة إسرائيل بشأن تصويت البرلمان الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية منزعجة من أي تشريع يمكن أن يغلق الوكالة.