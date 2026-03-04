البيت الأبيض: مكان خامنئي أثرعلى توقيت العملية الأمريكية

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 4 مارس آذار (رويترز) – – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين اليوم الأربعاء إن المعلومات المتعلقة بمكان وجود الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي أثرت على توقيت الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي أدت إلى مقتله.

وكانت إسرائيل ذكرت أن خامنئي، الذي كان يتولى أعلى منصب في إيران منذ 1989، قُتل في الغارات التي شنتها هي والولايات المتحدة يوم السبت بعد ساعات من بدء الهجوم، قبل أن تؤكد إيران النبأ في اليوم التالي.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية )