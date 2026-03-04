The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

البيت الأبيض: مكان خامنئي أثرعلى توقيت العملية الأمريكية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 4 مارس آذار (رويترز) – – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين اليوم الأربعاء إن المعلومات المتعلقة بمكان وجود الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي أثرت على توقيت الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي أدت إلى مقتله.

وكانت إسرائيل ذكرت أن خامنئي، الذي كان يتولى أعلى منصب في إيران منذ 1989، قُتل في الغارات التي شنتها هي والولايات المتحدة يوم السبت بعد ساعات من بدء الهجوم، قبل أن تؤكد إيران النبأ في اليوم التالي.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية