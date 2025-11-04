The Swiss voice in the world since 1935
البيت الأبيض: ملتزمون بتحقيق السلام في السودان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت يوم الثلاثاء إن واشنطن تتعاون مع دول أخرى لإنهاء الصراع في السودان، وذلك بعد ورود تقارير عن عمليات قتل جماعي خلال سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة هناك الأسبوع الماضي.

وأضافت ليفيت “تشارك الولايات المتحدة بنشاط في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع المروع في السودان”.

وقال مدعون في المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إنهم يجمعون أدلة على اتهامات بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب في مدينة الفاشر بالسودان.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

