البيت الأبيض: نتنياهو اعتذر لقطر عن الهجوم على الدوحة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر لنظيره القطري يوم الاثنين عن أسفه للهجوم الذي نفذته إسرائيل على الدوحة، وذلك خلال اتصال هاتفي ثلاثي بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض إن نتنياهو أبدى أيضا أسفه لانتهاك إسرائيل للسيادة القطرية” و”أكد أن إسرائيل لن تنفذ مثل هذا الهجوم مرة أخرى في المستقبل”.

وأضاف البيت الأبيض قبل مؤتمر صحفي لترامب ونتنياهو “ناقش الزعيمان مقترحا لإنهاء الحرب في غزة، وآفاق شرق أوسط أكثر أمنا، والحاجة إلى مزيد من التفاهم بين بلديهما”.

واستضاف ترامب نتنياهو لإجراء محادثات يوم الاثنين في محاولة للضغط عليه من أجل دعم اقتراح للسلام في غزة يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين والتي تواجه إسرائيل بسببها عزلة دولية متزايدة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

