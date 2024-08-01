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البيت الأبيض: نتنياهو سيتحدث هاتفيا مع بايدن يوم‭ ‬الخميس

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن سيجريان مكالمة هاتفية يوم الخميس بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة الإيرانية طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأثار الاغتيال تهديدات بالثأر من إسرائيل ومخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. واتهمت إيران وحماس إسرائيل بالوقوف وراء مقتل هنية لكن إسرائيل لم تنكر أو تؤكد دورها في الاغتيال.

إلا أن إسرائيل أكدت أنها قتلت قائدا كبيرا في جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت يوم الثلاثاء.

ولم يقدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تكهنات عن مدى التأثير المحتمل لمقتل هنية على حرب غزة.

وقال سوليفان “من السابق لأوانه التحدث عن تأثير وفاته على المفاوضات (الخاصة باتفاق وقف إطلاق نار في غزة)، ومن ثم، لن أتطرق لتكهنات حول ذلك خاصة في ضوء الحراك الأوسع ومجموعة الأحداث التي تشهدها المنطقة الآن”.

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