البيت الأبيض: هاريس تعتزم بحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس الإمارات

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول في البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس تعتزم خلال اجتماعها مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الاثنين بحث الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

ومن المقرر أيضا أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا منفصلا مع الرئيس الإماراتي، وهو الأول ضمن سلسلة لقاءات مع زعماء العالم على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوي.

وتمنح مثل هذه الاجتماعات هاريس فرصة لإظهار مهاراتها في مجال الأمن القومي في وقت تتعرض فيه الإدارة الديمقراطية لضغوط متزايدة لاحتواء الصراع في الشرق الأوسط.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف نحو 800 هدف مرتبط بجماعة حزب الله في جنوب لبنان ومنطقة سهل البقاع يوم الاثنين. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات أودت بحياة 274 شخصا على الأقل، ليشهد البلد بذلك أدمى يوم في الصراع المستمر منذ عام تقريبا.

ومن المتوقع أيضا أن تدور المحادثات في البيت الأبيض حول تورط الإمارات في الصراع في السودان وخططها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو جهد طموح يجذب أيضا اهتمام الصين منافسة الولايات المتحدة الجيوسياسية.