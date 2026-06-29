البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعا مع إيران

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واشنطن 29 يونيو حزيران (رويترز) – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء.

وأضافت في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم “سيسافر المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر جوا إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فيما نواصل مناقشة مذكرة التفاهم. وعلى هامش تلك المحادثات رفيعة المستوى، ستعقد محادثات فنية”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)