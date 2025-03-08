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البيت الأبيض يجدد تحذير ترامب لإيران ويقول التعامل معها ممكن عسكريا أو بالتفاوض

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واشنطن (رويترز) – رد البيت الأبيض يوم السبت على رفض إيران دعوة الرئيس دونالد ترامب للتفاوض على اتفاق نووي وأعاد تأكيد ترامب على أنه يمكن التعامل مع طهران إما عسكريا أو من خلال إبرام صفقة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز في بيان “نأمل أن يضع النظام الإيراني شعبه ومصالحه فوق الإرهاب”.

وجات هذه التصريحات بعد أن قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن طهران لن تُرغم على الدخول في مفاوضات.

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