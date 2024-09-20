البيت الأبيض يحث الأمريكيين على مغادرة لبنان وسط ضربات إسرائيلية

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه ليس لديه علم بما إذا كانت إسرائيل قد أخطرت الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات في بيروت يوم الجمعة، مطالبا الأمريكيين بشدة بتجنب السفر إلى لبنان أو مغادرته إذا كانوا هناك بالفعل.

وأضاف كيربي في حديثه للصحفيين أنه لا يستطيع التعليق على أحدث موجة من الضربات لكنه أكد مجددا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى تجنب التصعيد في المنطقة.