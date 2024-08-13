البيت الأبيض يدعو جميع الأطراف إلى المشاركة في محادثات غزة هذا الأسبوع

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على متن طائرة الرئاسة (رويترز) – قالت المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الثلاثاء إنه يتعين على إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، وذلك بعد أن أثارت حماس شكوكا حيال مشاركتها.

وأضافت جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان الرئيس جو بايدن يسافر إلى نيو أورليانز “نعتقد أن المفاوضين يجب أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات. نرى أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لتهدئة التوتر الذي نشهده”.