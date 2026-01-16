البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لغزة بموجب خطة ترامب

reuters_tickers

17 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أسماء أعضاء ما سمي “مجلس السلام” الذي سيشرف، بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وتشير الخطة ترامب التي تم الكشف عنها أواخر العام الماضي والتي تم بموجبها التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في غزة إلى أن ترامب سيرأس المجلس.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )