البيت الأبيض يقول إن قرارات السلطات الفنزويلية “ستمليها” الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة تتمتع بـ”حد أقصى من النفوذ” لدى السلطات الموقتة في فنزويلا وستسيطر على مبيعات النفط في البلاد “إلى أجل غير مسمى” بعد القبض على الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، وستُملي أي قرار تتّخذه تلك السلطات.

ويأتي تأكيد الرئيس دونالد ترامب لهيمنة الولايات المتحدة على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والغنية بالنفط، رغم تصريح الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إنه لا توجد أي قوة أجنبية تحكم كراكاس.

وقبضت قوات خاصة أميركية على مادورو وزوجته السبت في عملية خاطفة ونقلتهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية “نواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الموقتة، وستواصل الولايات المتحدة إملاء قراراتها” مضيفة “نتمتع بطبيعة الحال بحد أقصى من النفوذ لدى السلطات الموقتة”.

وكان ترامب صرّح بأن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم.

لكن واشنطن ليس لديها قوات برية في البلاد، ويبدو أنها تعتمد على الحصار البحري والتهديد باستخدام القوة لضمان تعاون الرئيسة بالوكالة.

ولم تقدم إدارة ترامب التي أشارت إلى أنها تعتزم حتى الآن التمسك برودريغيز وتهميش شخصيات معارضة منها الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، تفاصيل حول خططها.

لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكّد الأربعاء أن لدى الولايات المتحدة خطة من ثلاث مراحل بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي، وذلك ردا على انتقادات وجّهها مشرّعون اعتبروا أن التحرّك الأميركي لم يكن مدروسا بشكل كاف.

وأضاف “المرحلة الأولى هي استقرار البلاد”، أما الثانية والمسماة “التعافي” فتتمثل بـ”ضمان الوصول العادل للشركات الأميركية والغربية وغيرها إلى السوق الفنزويلية”.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستكون “بالطبع العملية الانتقالية”، من دون الخوض في تفاصيل هذه العملية.

– سيطرة أميركية “إلى أجل غير مسمى” على مبيعات النفط –

لكن حتى الآن، تعتمد الخطة الأميركية بشكل كبير على ما قال ترامب الثلاثاء إنه اتفاق يقضي بتسليم فنزويلا الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط لتبيعها واشنطن بعد ذلك.

وقال ترامب الأربعاء إن فنزويلا لن تشتري إلا منتجات أميركية الصنع بعائدات النفط الفنزويلي الذي تسوقه الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع كراكاس عقب إطاحة نيكولاس مادورو.

وأوضح أن هذه المشتريات ستشمل خصوصا منتجات زراعية وأدوية ومعدات طبية ومواد لتحسين شبكة الكهرباء والبنية التحتية للطاقة.

وأعلنت شركة النفط الفنزويلية العامة الاربعاء أنها تتفاوض مع الولايات المتحدة في شأن بيع النفط وقالت في بيان إنها “تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة لبيع كميات من النفط في إطار العلاقات التجارية الموجودة بين البلدين”.

لكن الأربعاء، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن واشنطن ستدير مبيعات النفط الفنزويلي “لفترة غير محددة”.

وأضاف “سنقوم بتسويق النفط الخام الآتي من فنزويلا، أولا النفط المخزن المتراكم، ثم إلى أجل غير مسمى، سنبيع الإنتاج الذي يأتي من فنزويلا”.

وسيلتقي ترامب الجمعة مسؤولين من شركات نفط أميركية قال إنهم سيستثمرون في المنشآت المتهالكة في فنزويلا، رغم عدم تقديم أي شركة حتى الآن تعهدات وسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وقال ليفيت للصحافيين “إنه مجرد اجتماع “لمناقشة الفرصة الهائلة المتاحة لشركات النفط راهنا” في فنزويلا.

والأربعاء، قامت واشنطن بخطوة إضافية لتأكيد نفوذها في فنزويلا باحتجاز ناقلتي نفط الأربعاء، واحدة منهما روسية في شمال المحيط الأطلسي، في إطار الحصار الذي تفرضه واشنطن على ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا، فيما نددت موسكو بالعملية.

