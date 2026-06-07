البيروفيون يختارون رئيسهم للمرة التاسعة خلال عقد

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ينتخب مواطنو البيرو الأحد رئيسهم، هو التاسع في عشر سنوات، في ظل منافسة حامية بين المحافظة كيكو فوجيموري والمرشح اليساري روبرتو سانشيز، وسط انقسام سياسي ومخاوف مرتبطة بارتفاع معدلات الجريمة في البلاد.

تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب شديد بين المرشحين في سباق يُتوقع أن يكون محتدما للغاية. لم يحظَ أي منهما بتأييد واسع في الجولة الأولى، إذ لم ينالا معا إلا أقل من 30% من الأصوات.

يقول عمر كوباس، وهو إداري يبلغ 35 عاما في العاصمة ليما “نحن في مأزق حقيقي”.

تترشح كيكو فوجيموري البالغة 51 عاما، وهي ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري الذي حكم البلاد بقبضة من حديد في التسعينيات، للرئاسة للمرة الرابعة على التوالي.

وتقول إنها تحمل إرث والدها الجدلي الذي ينسب مؤيدوه إليه الفضل في استقرار الاقتصاد وهزيمة المتمردين في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، ولكنه أُدين بتهم فساد وجرائم ضد الإنسانية.

يخوض روبرتو سانشيز، الوزير السابق البالغ 57 عاما، الانتخابات لأول مرة، مدعوما بتأييد قوي في مناطق جبال الأنديز، حيث يشعر العديد من الناخبين بتجاهل الحكومة المركزية في ليما لهم.

أصدر قاضٍ الجمعة حكما بإحالته للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مفترضة في تمويل الحملات الانتخابية المحلية بين عامي 2018 و2020، وهي اتهامات ينفيها.

أيا كان الفائز الأحد، سيرث بلدا غارقا في أزمة سياسية مستمرة شهدت تعاقب ثمانية رؤساء منذ عام 2016.

يكمن جوهر عدم الاستقرار هذا في بند دستوري يسمح للبرلمان بعزل الرئيس بتهمة “العجز الأخلاقي الدائم”، وهو مفهوم غامض التعريف.

يقول عمر كوباس “بالوتيرة الحالية، قد نشهد خمسة رؤساء آخرين خلال خمس سنوات”.

لن يحظى أي من المرشحين بأغلبية في البرلمان، ما سيجبر الرئيس المقبل على تشكيل تحالفات إذا ما أراد إكمال ولايته.

يوضح المحلل ديفيد سولمونت “لا تزال المشاعر المعادية لفوجيموري قوية، وإن كانت قد تراجعت، ولا يزال سانشيز غير معروف إلى حد كبير. إذا كانت المنافسة شديدة، فإن الفائز يواجه خطر التشكيك في شرعيته، ما قد يزيد من حدة عدم الاستقرار”.

– “فوضى عارمة” –

يُعدّ انعدام الأمن مصدر القلق الرئيسي الآخر للناخبين. وفقا لاستطلاع رأي، يأمل ما يقرب من 70% من البيروفيين أن تكون مكافحة الجريمة على رأس أولويات الرئيس المقبل.

سجلت ليما 23 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة في عام 2025، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل خمس سنوات. ويطال انعدام الأمن بدرجة كبيرة قطاع النقل.

يوضح جاكوب كوندور، وهو سائق حافلة يبلغ 33 عاما، طريقة عمل شبكات الابتزاز قائلا “يصعد راكب إلى الحافلة، وقد يُطلق عليك النار من الخلف”.

قُتل ما لا يقل عن 75 سائق حافلة في عام 2025، معظمهم في ليما.

تتعهد المرشحة اليمينية بنشر الجيش لدعم الشرطة، وتفكيك شبكات الابتزاز، وترحيل المهاجرين غير النظاميين المدانين بارتكاب جرائم.

وقالت الخميس في تجمعها الانتخابي الأخير في ليما “نحن نمثل التقدم، وهم يمثلون التراجع”.

يتبنى روبرتو سانشيز نهجا مختلفا. فبحسب رأيه، تبدأ مكافحة الجريمة باستعادة الثقة في المؤسسات، وتعزيز النظام القضائي، وإصلاح الشرطة.

وقال عن انتخابات الأحد “سينتفض الشعب للمطالبة بالديموقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والسلام الاجتماعي”، وذلك في تجمعه الانتخابي الأخير الذي اعتمر خلاله قبعة فلاح كان قد أهداها له الرئيس السابق المسجون بيدرو كاستيو الذي يدّعي مواصلة إرثه السياسي.

يقبع الرئيس السابق في السجن منذ محاولته الفاشلة لحل البرلمان عام 2022. وقد وعد روبرتو سانشيز بالعفو عنه في حال فوزه.

بعد أن حظي بدعم الحركات القومية المتطرفة في البداية، غيّر روبرتو سانشيز خطابه خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا على التوافق والاستقرار واحترام المؤسسات.

يحق لنحو 27 مليون بيروفي التصويت في الانتخابات الإلزامية. وسيتولى الرئيس الجديد منصبه في 28 تموز/يوليو.

تفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (12,00 ظهرا بتوقيت غرينتش) وتغلق الساعة 17,00 (22,00 بتوقيت غرينتش).

سف/جك