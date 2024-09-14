البيرو تشيع زعيمها السابق فوجيموري

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تشيع البيرو السبت الرئيس السابق المثير للجدل ألبرتو فوجيموري الذي حكم البلاد بقبضة من حديد في تسعينيات القرن العشرين وقضى بعدها 16 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

حظي فوجيموري المتحدر من أصول يابانية باحترام واسع لسحقه العصابات اليسارية وتعزيزه للاقتصاد، لكن آخرين احتقروه باعتباره مستبدا وافق على انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان.

وتوفي الأربعاء في ليما عن عمر يناهز 86 عاما بعد بضعة أشهر من العفو عنه لأسباب صحية وخروجه من السجن.

وكان الرئيس الأسبق يقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولا سيّما بسبب مذبحتين ارتكبتهما بحق مدنيّين وحدة من الجيش في عهده في مطلع تسعينيات القرن الماضي وذلك في إطار الحرب التي كانت تدور حينذاك بين النظام وميليشيا “الدرب المضيء” الماوية.

وفي كانون الأول/ديسمبر خرج فوجيموري من السجن بأمر من المحكمة الدستورية التي عزت العفو عنه إلى “أسباب إنسانية”.

وفي أيار/مايو، أعلن فوجيموري أنّ الأطباء شخّصوا إصابته بورم خبيث في اللسان.

وحَكم ألبرتو فوجيموري البيرو بقبضة من حديد بين عامي 1990 و2000.

يبقى فوجيموري ضمن قلة من السياسيين الذين أثاروا انقساما واسعا بين البيروفيين البالغ عددهم 32 مليون نسمة.

وأثارت وفاته جدلا حادا على وسائل التواصل الاجتماعي حول إرثه.

واصطف الآلاف من المعجبين في المتحف الوطني في ليما يومي الخميس والجمعة لتقديم التعازي عند نعشه المفتوح.

وقالت جاكلين فيلتشيز، من عائلة تصف نفسها بأنها مؤيدة له، خارج مقر إقامة الزعيم السابق، حيث جاءت لتقديم التعازي “لقد هزم الإرهاب وكان في الواقع أفضل رئيس يمكن أن تحظى به البيرو”.

لكن أقارب ضحايا المجازر التي ارتكبها الجيش في عهده أعربوا عن أسفهم لأنه توفي دون التعبير عن الندم على وفاتهم.

وبحسب غلاديس روبينا، شقيقة أحد الضحايا المدنيين، “غادر دون أن يطلب المغفرة من عائلاتهم، لقد سخر منا”.

كم/شي/لين