التحالف الذي تقوده السعودية: رئيس الانتقالي الجنوبي اليمني استقل سفينة متجهة لأرض الصومال
8 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن زعيم الانفصاليين الجنوبيين في اليمن عيدروس الزبيدي توجه إلى أرض الصومال على متن سفينة ثم استقل طائرة متجهة إلى العاصمة الصومالية مقديشو.
وأوضح التحالف في بيان أن الطائرة التي أقلته إلى مقديشو انتظرت لمدة ساعة قبل أن تحلق إلى مطار عسكري في أبوظبي، دون أن يحدد ما إذا كان الزبيدي لا يزال على متنها.
(تغطية صحفية أحمد ماهر – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )