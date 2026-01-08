The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

التحالف الذي تقوده السعودية: رئيس الانتقالي الجنوبي اليمني استقل سفينة متجهة لأرض الصومال

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

8 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن زعيم الانفصاليين الجنوبيين في اليمن عيدروس الزبيدي توجه إلى أرض الصومال على متن سفينة ثم استقل طائرة متجهة إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضح التحالف في بيان أن الطائرة التي أقلته إلى مقديشو انتظرت لمدة ساعة قبل أن تحلق إلى مطار عسكري في أبوظبي، دون أن يحدد ما إذا كان الزبيدي لا يزال على متنها.

(تغطية صحفية أحمد ماهر – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية