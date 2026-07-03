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التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف المملكة

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القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) – قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه سيرد بكل حزم “وقوة غير مسبوقة” على أية محاولة لاستهداف المملكة.

وأضاف التحالف في بيانه “سنتصدى بكل حزم وقوة غير مسبوقة لأي محاولة تستهدف المملكة أو مواطنيها أو مقدراتها الوطنية، أو تمس سيادة الجمهورية اليمنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”

جاء هذا البيان بعد ساعات من تحذير الحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران أنهم سيستهدفون المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية