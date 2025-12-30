التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يدعو المدنيين بميناء المكلا للإخلاء

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قال اليوم الثلاثاء إنه طلب من المدنيين في ميناء المكلا اليمني في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر قبل بدء عملية عسكرية.

ونقلت الوكالة عن التحالف القول “نطلب من المدنيين الإخلاء الفوري لميناء المكلا حتى إشعار آخر.. الإخلاء بهدف حماية المدنيين جراء تنفيذ عملية عسكرية”.

