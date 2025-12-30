The Swiss voice in the world since 1935
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يدعو المدنيين بميناء المكلا للإخلاء

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قال اليوم الثلاثاء إنه طلب من المدنيين في ميناء المكلا اليمني في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر قبل بدء عملية عسكرية.

ونقلت الوكالة عن التحالف القول “نطلب من المدنيين الإخلاء الفوري لميناء المكلا حتى إشعار آخر.. الإخلاء بهدف حماية المدنيين جراء تنفيذ عملية عسكرية”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

