التحالف السعودي: رئيس الانتقالي الجنوبي اليمني فر بمساعدة إماراتية

5دقائق

من حاتم ماهر

8 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي فر من اليمن على متن قارب إلى منطقة أرض الصومال قبل أن يستقل طائرة توجهت إلى العاصمة الصومالية مقديشو وهبطت لاحقا في مطار عسكري في أبوظبي.

وأشعلت الأزمة المتسارعة في اليمن فتيل الخلاف بين أقوى دولتين في الخليج الغني بالنفط. ولم يتوجه الزبيدي إلى الرياض يوم الأربعاء لإجراء محادثات أزمة بشأن القلاقل في جنوب اليمن.

وقال أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن، إنه طُلب من الزبيدي الذهاب إلى السعودية تحت التهديد.

ويزيد الاتهام السعودي للإمارات بمساعدة الزبيدي على الفرار من حدة الأزمة التي اندلعت الشهر الماضي عندما اجتاحت القوات التابعة للمجلس مناطق بجنوب اليمن ووصلوا إلى الحدود مع السعودية.

وأدت التطورات المتسارعة إلى حدوث شرخ بين السعودية والإمارات، ما أسفر عن تصدع تحالف تقوده الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تقاتل الحوثيين المدعومين من إيران.

وهناك خلافات حادة بين البلدين المتحالفين مع الولايات المتحدة حول نطاق واسع من القضايا الشائكة في الشرق الأوسط من الأوضاع الجيوسياسية وصولا إلى إنتاج النفط والتي ظهرت إلى العلن مع تفجر الأزمة في اليمن.

* هروب جريء

ذكر التحالف اليوم الخميس أن الزبيدي وآخرين استقلوا طائرة من منطقة أرض الصومال إلى مقديشو “تحت إشراف ضباط إماراتيين” وأن الطائرة انتظرت في المطار لمدة ساعة ثم غادرت إلى مطار عسكري في أبوظبي.

ولم يشر التحالف بوضوح إلى ما إذا كان الزبيدي كان لا يزال على متن الطائرة عند توجهها لأبوظبي.

وإذا تأكد وصوله للعاصمة الإماراتية، فقد يثير ذلك غضب السعوديين الذين ضغطوا على الإمارات لكبح جماح المجلس الانتقالي الجنوبي بعد تقدم القوات التابعة له في جنوب اليمن.

ودعت الإمارات، التي سحبت ما تبقى من قواتها من اليمن، إلى خفض التصعيد في البلاد التي ترزح تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب الأهلية.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من جانب الإمارات أو المجلس الانتقالي الجنوبي.

وانتهجت الإمارات سياسة خارجية قوية، ورسمت لنفسها نطاق نفوذ خاصا في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي استراتيجية تسلطت عليها الأضواء بعد التصعيد العسكري النادر مع السعودية في اليمن.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن الطائرة “أغلقت نظام التعريف فوق خليج عمان وأعادت تشغيله قبل الهبوط بشعر دقائق في مطار الريف العسكري في أبوظبي”.

وذكر بيان التحالف بالاسم ضابطا إماراتيا سعى الزبيدي للحصول على مساعدته.

وأمس الأربعاء، قال التحالف إن الزبيدي لم يستقل الطائرة المتجهة إلى الرياض لإجراء محادثات، وإن مصيره كان غير واضح، ما ألقى بظلاله على الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري الذي بدا الشهر الماضي.

وبعد غياب الزبيدي غير المبرر عن محادثات الرياض، ذكر مجلسه أنه يشرف على العمليات العسكرية والأمنية في مدينة عدن الساحلية الجنوبية.

وأضاف التحالف “اتضح أن هذا النوع من الطائرات يستخدم باستمرار في مناطق الصراع وعلى مسارات دول ليبيا/إثيوبيا/الصومال”.

وتدخلت السعودية والإمارات لأول مرة في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014.

وانضمت الإمارات إلى التحالف الذي تقوده السعودية في العام التالي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017 بدعم إماراتي، وانضم لاحقا إلى التحالف الحكومي الذي يسيطر على جنوب وشرق اليمن.

