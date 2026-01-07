The Swiss voice in the world since 1935
التحالف المدعوم من السعودية: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن فر لوجهة مجهولة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

7 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلن التحالف المدعوم من السعودية في اليمن اليوم الأربعاء أن زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي فر إلى وجهة مجهولة، ولم يستقل الطائرة التي كانت متجهة إلى الرياض.

وكان من المقرر أن يتوجه الزبيدي إلى السعودية بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنها طلبت من الرياض استضافة منتدى لبحث قضية الجنوب، في تحرك ينظر إليه على أنه خطوة محتملة نحو تهدئة حدة القتال.

(تغطية صحفية إيناس العشري من القاهرة-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

