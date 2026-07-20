التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد على تهديدات الحوثيين للسفن

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القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) – قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الاثنين إنه سيرد “بحزم وقوة” على تهديدات الحوثيين للسفن، وذلك بعدما أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران فرض حظر الملاحة البحرية على المملكة.

وأضاف التحالف في بيان أن قيادة القوات المشتركة التابعة له شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب.

(تغطية صحفية أحمد طلبة ومنة علاء الدين – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)