التحالف بقيادة السعودية يؤكد هروب زعيم الانفصاليين اليمنيين إلى الإمارات

afp_tickers

2دقائق

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية الخميس أن زعيم الانفصاليين اليمنيين عيدروس الزبيدي فرّ إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية وإطلاقه مرحلة انتقالية نحو الاستقلال.

وأورد التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) “معلومات استخبارية موثوقة أن عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا ليلا”، ساردا تفاصيل رحلته عبر البحر ثم بالجو من عدن إلى أبوظبي مرورا بأرض الصومال والصومال.

وقد فُصل الزبيدي الأربعاء من المجلس الرئاسي اليمني الأربعاء بتهمة “الخيانة العظمى”، فيما نفذ التحالف ضربات على محافظة الضالع التي يتحدر منها إثر تغيبه عن محادثات حول مستقبل جنوب اليمن في الرياض.

في أوائل كانون الأول/ديسمبر، تحرّك المجلس الانتقالي الانفصالي برئاسة الزبيدي والذي يشكّل جزءا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، للسيطرة على مناطق واسعة بينها محافظة حضرموت الغنية بالنفط قبل أن يجبره التحالف وقوات موالية للسعودية على التراجع.

وبحسب التحالف، انتقل الزبيدي بواسطة البحر من عدن إلى ميناء بربرة في أرض الصومال.

ثم استقل طائرة “تحت إشراف ضباط إماراتيين” توقفت في مقديشو، قبل أن تتابع رحلتها إلى مطار عسكري في أبوظبي، حيث وصل مساء الأربعاء، بحسب المصدر نفسه.

