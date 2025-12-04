التحقيق في هجوم حقل للغاز بكردستان العراق يخلص إلى أن المنفذين “خارجون عن القانون”

afp_tickers

4دقائق

خلُصت السلطات العراقية في تحقيقها بالهجوم الذي طال الأسبوع الماضي حقلا للغاز بإقليم كردستان في شمال البلاد، إلى أن المنفذين هم “عناصر خارجون عن القانون” لم تُعلن أسماءهم ولا دوافعهم، مؤكدة أنها ستزوّد الحقل الذي تعرّض مرارا لهجمات “بمنظومات للدفاع الجوي”.

وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرّض حقل كورمور للغاز المستثمر من شركة “دانة غاز” الإماراتية في شمال العراق، لهجوم تسبب بانقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء على مدى أكثر من يومَين، بحسب السلطات المحلية. ولم تتبنّ أي جهة مسؤولية الهجوم.

عقب ذلك، شكّلت بغداد لجنة للتحقيق في الملابسات.

وجاء في نتائج التحقيق أن الهجوم نُفّذ بواسطة “طائرتَين مسيّرتَين” أصابت “إحداهما الحقل فيما سقطت الأخرى خارجه”، حسبما قال مساء الأربعاء في بيان صباح النعمان المتحدث العسكري باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمّد شياع السوداني.

وأشار إلى أن المسيّرتَين انطلقتا من “جهة جنوبي الحقل من مناطق شرقي قضاء طوز خورماتو” في محافظة صلاح الدين بشمال العراق.

ونوّه إلى أنه “تم التوصل إلى أسماء المنفذين لهذا الاعتداء” الحادي عشر على هذا الحقل، وهم “من العناصر الخارجين عن القانون وصادرة بحق البعض منهم مذكرات قبض قضائية”.

وأكّد أن “هذا العمل الإرهابي لن يمر دون محاسبة الفاعلين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحقهم”.

ولفت إلى أن حكومة بغداد ستعمل مع حكومة أربيل لتزويد الحقل “بمنظومات الدفاع الجوي وتأمين حمايته”، وكذلك لإعادة “انتشار القوات الأمنية في قاطع عمليات شرق صلاح الدين، بما يؤمن سد أي ثغرة أمنية”.

وأشار مصدر مقرّب من لجنة التحقيق لوكالة فرانس برس، إلى أن المنفذين ينتمون إلى “مجموعة صغيرة تابعة لقوات الحشد الشعبي” المنضوية ضمن القوات الرسمية، و”تعمل أحيانا بشكل منفرد لصالح أجندات أجنبية”. وقال إن الدوافع لا تزال غير واضحة.

وفي السنوات الأخيرة، استهدفت عدة هجمات بالصواريخ أو المسيرات حقل كورمور الواقع بين مدينتي كركوك والسليمانية، ثاني كبرى مدن الإقليم الذي يعدّ أكثر من 6,5 ملايين نسمة.

وحمّل سياسيون ومسؤولون في كردستان العراق، فصائل مسلحة موالية لإيران مسؤولية تلك الهجمات.

ومطلع شباط/فبراير، تعرّض الحقل لهجوم بمسيّرة لم يسفر عن أضرار، فيما حمّلت السلطات المحلية “ميليشيات خارجة عن القانون” مسؤوليته. وفي نهاية نيسان/أبريل 2024، قتل أربعة عمّال يمنيّين بقصف من مُسيّرة استهدف الحقل.

وفي حزيران/يونيو وتموز/يوليو من العام الحالي، شهد كردستان العراق هجمات عدّة إذ استهدفت مسيرات مفخخة بشكل أساسي حقولا نفطية، متسببة بأضرار مادية كبيرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات.

ستر-كبج/ع ش