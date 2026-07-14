التحقيق مع الصحافي علي لمرابط بتهمتي “التشهير والقذف” في المغرب

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أحالت السلطات القضائية المغربية الصحافي علي لمرابط الموقوف منذ الأحد إلى التحقيق حول منشورات تضّمنت “تشهيرا وقذفا”، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الثلاثاء.

وأوقف لمرابط (66 عاما)، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية ويعد شخصية بارزة في الصحافة المغربية المستقلة، في مطار طنجة الأحد لدى وصوله آتيا من إسبانيا، إذ يقيم ويعمل في برشلونة.

وهو معروف بمواقفه الانتقادية تجاه السلطات المغربية، خصوصا من خلال قناته على يوتيوب.

وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في بيان إن هذا التوقيف جاء “بالنظر لما تضمنته (منشوراته) من تشهير وقذف في حق الأشخاص والمؤسسات وإهانة لهيئات”. وأضاف أنه سيمثل أمام النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات.

وسبق أن مُنع لمرابط من ممارسة العمل الصحافي في المغرب لمدة عشر سنوات بين عامي 2005 و2015، لإدانته بتهمة التشهير على خلفية تصريحات أدلى بها حول أشخاص من الصحراء الغربية يقيمون في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر).

وتعتبر قضية الصحراء الغربية من الأمور البالغة الحساسية في المغرب. وتطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلال الصحراء فيما تقترح المغرب حكما ذاتيا تحت سيادتها.

ونشر علي المرابط مجلتي دومان ماغازين ودومان (بالعربية) الأسبوعيتين في المغرب قبل منعهما من الصدور عام 2003 إثر محاكمته بتهمة “إهانة الملك”، من بين تهم أخرى.

وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات قبل أن يُفرج عنه مطلع عام 2004 بعفو ملكي.

وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان الأحد عن “قلقها” إزاء توقيفه.

أنر/إسب/خلص/ع ش