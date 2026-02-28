The Swiss voice in the world since 1935
الترويكا الأوروبية تدعو إيران لوقف الهجمات على دول بالشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على
برلين 28 فبراير شباط (رويترز) – نددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالهجمات الإيرانية على دول في الشرق الأوسط اليوم السبت، وشددت على ضرورة أن تكف إيران عن شن هجمات عسكرية عشوائية وتستأنف المفاوضات.

وفي بيان مشترك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “ندين بشدة الهجمات الإيرانية على دول المنطقة”.

وأضاف البيان “ندعو إلى استئناف المفاوضات ونحث القيادة الإيرانية على السعي إلى حل عبر التفاوض. في نهاية المطاف، ينبغي السماح للشعب الإيراني بتحديد مصيره”.

وأشار القادة إلى أنهم حثوا إيران مرارا على إنهاء برنامجها النووي، وكبح برنامجها للصواريخ الباليستية، والامتناع عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ووقف العنف والقمع المروعين ضد شعبها.

وأكدوا أن بلدانهم لم تشارك في هجمات اليوم، وقالوا إنهم على اتصال وثيق مع الشركاء الدوليين، ومن بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل وآخرون بالمنطقة.

وأضافوا “نجدد التزامنا بالاستقرار الإقليمي وحماية أرواح المدنيين”.

(تغطية صحفية مادلين تشامبرز – إعداد شيرين عبد العزيز وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

