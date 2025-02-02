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التصرفات العقارية لأبوظبي في كانون الثاني/يناير بلغت  10,6 مليار درهم

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سجلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، نشاطاً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي قيمتها نحو 10,6 مليار درهم (2,886 مليار دولار)، وذلك عبر تداول 2514 تصرفا عقاريا، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت الوكالة مساء السبت عن منصة “داري”، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أنّ قيمة التداولات العقارية للبيع بلغت 6,5 مليار درهم لـ1730 تصرفا، فيما بلغت قيمة تصرفات الرهون منذ بداية العام حتى نهاية كانون الثاني/يناير 3,9 مليار درهم لـ 756 تصرفا، وإجمالي قيمة تصرفات الانتفاع أكثر من 230 مليون درهم لـ 28 عقارا.

وأوضحت الوكالة الإماراتية أنّ “هذا الأداء القوي يعزز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جاذبة، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومجموعة من المشاريع النوعية التي تلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين”، مشيرة إلى أنّ “أبوظبي تواصل جذب الاستثمارات العقارية بفضل بيئة الأعمال المتطورة، والتشريعات الداعمة لنمو القطاع”.

هت/دص

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