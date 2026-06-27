التضخم في إيران يناهز 89% في حزيران/يونيو بسبب الحرب (مركز الاحصاءات)

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تسارع التضخم في إيران بشكل حاد في حزيران/يونيو بفعل الحرب، ليبلغ مستوى قياسيا عند 88,6% على أساس سنوي، وفق أرقام رسمية نشرت السبت، في بلد يعاني أصلا منذ فترة طويلة تضخما مفرطا بسبب العقوبات.

ووفق مركز الإحصاء الإيراني، وهو هيئة رسمية، فإن أسعار المواد الغذائية زادت بأكثر من الضعف خلال شهر خرداد الفارسي نفسه، الممتد من 22 أيار/مايو إلى 21 حزيران/يونيو، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.

وسجلت أسعار الخبز والحبوب ارتفاعا بنسبة 138,8%، فيما قفزت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بنسبة 178,2% على أساس سنوي.

وتصدر الإحصاءات الإيرانية شهريا استنادا إلى التقويم الفارسي.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ معدل التضخم 68% في شباط/فبراير، أي في شهر بهمن الفارسي، قبل اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية.

ويعاني الاقتصاد منذ سنوات تضخما مفرطا وتراجعا حادا في قيمة العملة الوطنية (الريال)، خصوصا نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وتفاقمت هذه الظاهرة، التي تؤدي إلى تآكل سريع في القدرة الشرائية للإيرانيين، بشكل خاص في الأشهر الأخيرة، وكانت الشرارة التي أطلقت في كانون الأول/ديسمبر احتجاجات واسعة.

وزاد النزاع الأزمة الاقتصادية حدة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، عندما اندلعت احتجاجات على غلاء المعيشة قبل أن تتسع لتشمل مطالب سياسية، كان التضخم يسجل ارتفاعا بنسبة 52,6%.

بدم-سبر/ع ش/ب ق