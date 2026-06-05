التضخم في تركيا يرتفع إلى 32,6% في أيار/مايو (بيانات)

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سجل معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر أيار/مايو ارتفاعا طفيفا إذ بلغ 32,6% مقارنة بـ 32,4% في نيسان/أبريل، وفق بيانات رسمية نشرت الجمعة.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1,7% في تباطؤ مقارنة بنسبة 4,2% المسجلة في نيسان/أبريل، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف السكن والمياه، فضلا عن الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بحسب وكالة الإحصاء التركية (TUIK).

وارتفع المعدل السنوي للتضخم في نيسان/أبريل بأكثر من المتوقع، مسجلا 32,4% بعد بلوغه 30,9% في الشهر السابق.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2021، لم تنخفض معدلات التضخم السنوية في تركيا دون 30%، ما فاقم الضغوط المعيشية على ملايين المواطنين.

وبلغ هذا المعدل ذروته عند أكثر من 75% في أيار/مايو 2024 قبل أن يبدأ بالانخفاض.

ووفقا لغرفة تجارة إسطنبول، بلغ المعدل السنوي للتضخم في أكبر مدن تركيا 36,8% في أيار/مايو.

في الشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام من 16% إلى 26% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب في الشرق الأوسط.

لكنه توقع انخفاض التضخم إلى 15% بنهاية العام المقبل، وإلى 9% فقط في 2028.

ربا/غد/دص