التضخّم يتضاعف في سريلانكا مع ارتفاع أسعار الطاقة

تضاعف التضخم في سريلانكا بأكثر من مرتين إلى 5,4 في المئة في نيسان/أبريل، ويعزى ذلك بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

وأفادت إدارة الإحصاء بأن ارتفاع أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء دفع تكاليف النقل وكذلك أسعار الغذاء إلى الارتفاع.

ورفعت سريلانكا أسعار البنزين والديزل بنحو الثلث تقريبا، وزادت تعرفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 40 في المئة بعد الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر شباط/فبراير.

وكانت الجزيرة قد بدأت تتعافى تدريجيا من الأزمة الاقتصادية في 2022، حين نفدت احتياطاتها من العملات الأجنبية اللازمة لتمويل واردات أساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.

لكنها تعرضت في تشرين الثاني/نوفمبر لإعصار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 643 شخصا وأثر على أكثر من 10 في المئة من سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وتسبّبت العاصفة بأضرار مادية مباشرة قُدّرت بنحو 4,1 مليارات دولار في المباني والزراعة، بحسب البنك الدولي.

وتسعى البلاد إلى استقرار اقتصادها بمساعدة خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار تم الاتفاق عليها مطلع 2023، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة شكّل تحديا كبيرا لجهود التعافي.

وبلغ معدل التضخم السنوي في مؤشر أسعار المستهلك في كولومبو 5,4 في المئة في نيسان/أبريل، مقارنة بـ2 في المئة في آذار/مارس، وانكماش بنسبة 2 في المئة قبل عام.

ويتجاوز هذا الرقم توقعات البنك المركزي السريلانكي التي كانت عند 5 في المئة.

وأظهرت البيانات أن التضخم في السلع غير الغذائية كان أعلى، إذ بلغ 6,8 في المئة في نيسان/أبريل، مقابل 2,9 في المئة في آذار/مارس، وانكماش بنسبة 3,6 في المئة قبل عام.

وكان التضخم قد بلغ ذروته عند نحو 70 في المئة في أيلول/سبتمبر 2022، في ذروة أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد.

