التعرف على جثة رهينة إسرائيلي محتجز في غزة بعد يومين على اعلان العثور على جثة والده (الجيش)

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة التعرف على جثة رهينة إسرائيلي كان محتجزا في قطاع غزة بعد أيام قليلة على استعادتها.

وجاء في البيان أنه “إثر إتمام المعهد الوطني للطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية عملية الفحص، أبلغ ممثلو الجيش هذا الصباح (الجمعة) عائلة” الزيادنة أن ابنها حمزة الذي كان محتجزا في قطاع غزة “قتل في الأسر بأيدي حماس”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء استعادة جثة يوسف والد حمزة بعد العثور عليها في نفق في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة.

وبعد ورود معلومات لم يتم التثبت من صحتها حول مقتل حمزة، أكد الجيش الجمعة استعادة جثته أيضا.

وبحسب السلطات الإسرائيلية، خطف يوسف (53 عاما) وحمزة (22 عاما) الزيادنة وهما من البدو من كيبوتس هوليت بجنوب غرب إسرائيل حيث كانا يعملان في قطاف الزيتون، خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وشكل شرارة الحرب في قطاع غزة.

دمس/دص/غ ر