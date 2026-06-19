التفاهم الأميركي الإيراني: من توقيع في فرساي إلى ترقّب في سويسرا

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خلال أيام معدودة، تنقلت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، على مسار دبلوماسي شائك، من إعلان مباغت، الى توقيع مرتجل في قصر فرساي في فرنسا، إلى ترقب في منتجع بسويسرا لتفاوضٍ أرجئ في اللحظة الأخيرة.

بدأت الرحلة المضنية ليل الأحد بتوقيت واشنطن، فجر الاثنين بتوقيت إسلام آباد: أعلن الوسيط الباكستاني التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 شباط/فبراير.

أكد الرئيس دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشال أنّ “الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية اكتمل الآن”، مضيفا “يا سفن العالم، شغّلي محركاتك. فليتدفق النفط!” مع إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وفي طهران، استيقظ معظم الإيرانيين على نبأ الاتفاق، بعدما خلدوا الى النوم يخشون تجدد المناوشات الليلية بين القوات المسلحة الأميركية والإيرانية، والتي تزايدت في الأيام السابقة. وما عزّز المخاوف من التصعيد، تهديد طهران بشنّ ضربات صاروخية على إسرائيل ردا على قصف إسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية، معقل حليفها حزب الله.

تبدّلت الصورة بالكامل بعد الاتفاق، مع حديث عن توجه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى سويسرا لحضور حفل توقيع رسمي في 19 حزيران/يونيو، على أن يمثل الطرف المقابل محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى وكبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية.

بقيت تفاصيل المذكرة طي الكتمان، وأعلن الرئيس الأميركي الثلاثاء أنّه سيعقد مؤتمرا صحافيا لقراءتها كاملة. لكن ذلك استعيض عنه بقيام مسؤول أميركي رفيع المستوى بإطلاع الصحافيين الأربعاء على تفاصيلها عبر الهاتف.

وبينما كان الترقب سيد الموقف استعدادا للتوقيع الجمعة، أثار ترامب تكهنات جديدة، اذ قال في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا بعد ظهر الأربعاء، إن التفاهم قد يتم توقيعه خلال ساعات أو في اليوم التالي، بينما بدأت تقارير من طهران تلمّح لإمكان أن يحمل الاتفاق توقيع رئيسي البلدين.

– البحث عن طابعة –

في مساء اليوم ذاته، استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي في قصر فرساي، بينما أعلنت طهران أنها لا تزال تدرس نص مذكرة التفاهم، وفيما أكدت سويسرا أن حفل التوقيع سيقام الجمعة.

فاجأ ترامب الجميع هذه المرة، بإعلان توقيع الاتفاق على هامش العشاء.

وبحسب رواية وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور لإذاعة “ار تي إل”، فقد أعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في توقيع الاتفاق في القصر التاريخي.

وقال “توصلنا إلى اتفاق مع إيران وسأوقعه”، بحسب ليسكور الذي أضاف أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ترك مأدبة العشاء بحثا عن طابعة، لتزويد ترامب نسخة ورقية من المذكرة التي تقع في صفحة ونصف صفحة.

عاد روبيو بالاتفاق مطبوعا، ووقّعه ترامب بينما كان لا يزال جالسا الى مائدة العشاء، متوسطا ماكرون والسيدة الفرنسية الأولى بريجيت.

ولاحقا، صرّح ماكرون بأن قرار ترامب توقيع المذكرة كان “مرتجلا تماما”.

على المقلب الآخر، كان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقوم بالأمر نفسه، بحسب صور وزّعتها وسائل الاعلام.

– وسط جبال سويسرا –

اتجهت الأنظار الى منتجع بورغنشتوك الجبلي في وسط سويسرا، حيث كان من المقرر أن تقام الجمعة مراسم رسمية تنطلق بموجبها المفاوضات الهادفة للتوصل الى اتفاق نهائي ضمن مهلة 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

لكن المفاجأة غلبت التوقع، مجددا.

أرجئت المباحثات، وبدت مذكرة التفاهم على المحك مع تصاعد وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، حيث تتمسّك طهران بأن يكون وقف النار ملزما للدولة العبرية.

وقبل إعلان التأجيل رسميا، كان الصحافيون المعتمدون لتغطية أنشطة البيت الأبيض ينتظرون في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن للصعود على متن الطائرة مع نائب الرئيس الأميركي، أو في مدينة زوريخ السويسرية في انتظار حافلة تقلهم الى المنتجع الفاخر. إلا أنهم تلقوا رسالة مقتضبة تفيد بأن فانس لن يغادر الولايات المتحدة، رغم ما تردد عن أن إدارة برغنشتوك طلبت من النزلاء بهدوء المغادرة إفساحا في المجال أمام عقد المباحثات.

وبعدما بقي عدد من الصحافيين في سويسرا تحسبا لإعلان مفاجئ إضافي يعيد خلط الأمور، تراجع هذا الاحتمال بعد ظهر الجمعة، مع تأكيد طهران أنها ليست في عجلة من أمرها لعقد الاجتماع في سويسرا بعد توقيع التفاهم عن بعد.

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي ترك باب الاحتمالات والمفاجآت مفتوحا، بقوله “نخطط لعقد اجتماع في الأيام المقبلة”.

ايو-ففف-سبر/ناش/كام