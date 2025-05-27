التكلفة الاقتصادية الحقيقية للأنواع الغازية أعلى بـ17 مرة مما كان يُعتقد

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أظهرت دراسة نشرت الاثنين أن التكلفة الاقتصادية الحقيقية للأنواع الغازية كزهرة الياسنت المائية (المعروفة بورد النيل) والبعوض النمري أعلى بـ17 مرة مما كان مقدّرا سابقا.

وسعى فريق من الباحثين المتعددي الجنسية في دراسة نشرتها مجلة “نيتشر إيكولودجي أند إيفولوشن” إلى تكوين فكرة أكثر دقة عن الثقل الاقتصادي لهذه الآفة التي تهدد الزراعة وتنشر الأمراض وتؤدي إلى انقراض الأنواع النباتية والحيوانية.

وخلص تقويم الباحثين إلى أن التكلفة بلغت نحو 2215 مليار دولار ما بين 1960 و2022، أي أنها تَفوق بنحو 17 مرة تقويم قاعدة البيانات المرجعية “إنفاكوست” (126,81 مليار دولار)، وتعادل نحو 35 مليار دولار سنويا في المتوسط.

وقال الباحث في جامعة جنوب بوهيميا في فودناني إسماعيل سوتو، وهو أحد معدّي الدراسة الرئيسيين، لوكالة فرانس برس “كنّا نتوقع أن تكون التقديرات أقل من الواقع، لكنّ حجم الفرق مذهل”.

واستخدم الباحثون بيانات عن 162 نوعا غازيا مثل الضفدع الأميركي الذي تم توثيق تكاليفه جيدا في عدد من البلدان. وبعد ذلك أعدّوا نموذجا للتكاليف لـ 78 دولة أخرى كبنغلاديش وكوستاريكا التي لم تكن بياناتها متاحة من قبل.

وتُعَدّ أوروبا القارة الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة (بنسبة 71 في المئة من التكاليف)، وتتقدم على أميركا الشمالية وآسيا. وتشكل النباتات – مثل زهرة الربيع المائية، التي تزدهر في مستنقع بواتفين – المجموعة التي تُسبب أكبر عدد من المشاكل، أكثر من المفصليات (عائلة كبيرة تضم الحشرات) والثدييات والطيور.

وأوضح اسماعيل سوتو أن “الخنازير البرية على سبيل المثال، تتسبب في أضرار زراعية من خلال تدمير المحاصيل، كالذرة أو الكروم، مما يؤدي إلى خسائر فادحة للمزارعين”.

وأضاف أن “بعوض النمر هو ناقل لحمى الضنك وفيروس زيكا، مع تكلفة مباشرة عالية على صحة الإنسان”. ومن الأمثلة الأخرى نبات العقدة اليابانية، وهو نبات غازٍ منتشر بكثرة في أوروبا، ويتطلب برامج باهظة التكلفة لاستئصاله.

وتوقعت مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية عام 2023 خسارة أكبر من ذلك بكثير، قد تتجاوز 400 مليار دولار سنويا على مستوى العالم بسبب الغزوات البيولوجية.

وقال إسماعيل سوتو “تعتمد دراستنا على 162 نوعا فحسب (…) وربما لا يزال رقمنا يمثل تقديرا أقل من تقدير مشكلة أوسع نطاقا، وبالتالي فإن التكاليف الاقتصادية +الحقيقية+ قد تكون أعلى من ذلك”.

جمي/ب ح/رك