التلفزيون: الجيش الأردني شارك في الضربات الأمريكية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكر التلفزيون الأردني اليوم السبت أن جيش المملكة شارك في الضربات الأمريكية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي شن ضربات واسعة النطاق على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أمس الجمعة ردا على هجوم استهدف جنودا أمريكيين.

ووفقا للتلفزيون “شارك الأردن عبر سلاح الجو الملكي الأردني… بتنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عددا من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق جنوب سوريا”.

(تغطية صحفية أحمد طلبة وجيداء طه – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

