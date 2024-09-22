التلفزيون الرسمي: مقتل 19 على الأقل في انفجار بمنجم فحم في إيران

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دبي (رويترز) – ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأحد أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون في انفجار غاز بمنجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي.

ولا يزال 30 شخصا محاصرين داخل المنجم.

وقال التلفزيون إن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو.

وأضاف أن إجمالي 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إن الانفجار وقع يوم السبت الساعة التاسعة مساء (1730 بتوقيت جرينتش).