التلفزيون الرسمي: مقتل 28 على الأقل في انفجار بمنجم فحم في إيران

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دبي (رويترز) – ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأحد أن 28 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون في انفجار غاز بمنجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي.

ولا يزال 24 شخصا مفقودين.

وقال التلفزيون إن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو.

وأضاف أن إجمالي 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن رئيس الهلال الأحمر الإيراني “تم نقل 17 مصابا إلى المستشفى وما زال 24 شخصا في عداد المفقودين”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إن الانفجار وقع يوم السبت الساعة التاسعة مساء (1730 بتوقيت جرينتش).

وقدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التعازي لأسر الضحايا. وقال في تصريحات نقلها التلفزيون “تحدثت مع الوزراء وسنبذل كل ما بوسعنا في متابعة ما حدث”.