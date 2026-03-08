التلفزيون الرسمي نقلا عن بزشكيان: “العدو حرف كلامي”

reuters_tickers

1دقيقة

8 مارس آذَار (رويترز) – نقل التلفزيون الرسمي في إيران اليوم الأحد عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله إن تصريحاته “تم تحريفها من قبل العدو الذي يسعى إلى زرع الفتنة مع الجيران”، وذلك بعد تفسيرها على أنها قرار بتعليق الهجمات على دول الخليج بينما لم تتوقف الضربات الجوية.

وقال “قيل مرارا إننا إخوة ويجب أن تكون علاقاتنا مع جيراننا طيبة. ومع ذلك، فإننا مضطرون للرد على الهجمات، لكن هذا لا يعني أن لدينا نزاعا مع دولة (مجاورة) أو أننا نريد إثارة غضب شعبها”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )