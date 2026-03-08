The Swiss voice in the world since 1935
التلفزيون الرسمي نقلا عن بزشكيان: “العدو حرف كلامي”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

8 مارس آذَار (رويترز) – نقل التلفزيون الرسمي في إيران اليوم الأحد عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله إن تصريحاته “تم تحريفها من قبل العدو الذي يسعى إلى زرع الفتنة مع الجيران”، وذلك بعد تفسيرها على أنها قرار بتعليق الهجمات على دول الخليج بينما لم تتوقف الضربات الجوية.

وقال “قيل مرارا إننا إخوة ويجب أن تكون علاقاتنا مع جيراننا طيبة. ومع ذلك، فإننا مضطرون للرد على الهجمات، لكن هذا لا يعني أن لدينا نزاعا مع دولة (مجاورة) أو أننا نريد إثارة غضب شعبها”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )

