التلفزيون السوري: إسرائيل تنفذ غارات جوية على مواقع في سوريا

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القاهرة (رويترز) – أفاد التلفزيون السوري ليلة الخميس بأن إسرائيل شنت غارات جوية استهدفت منطقة صناعية بريف حمص وموقعا عسكريا في حماة “واقتصرت الخسائر على الماديات”.

ونقل التلفزيون السوري عن مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر خليل قوله إن “عدوانا جويا إسرائيليا استهدف معمل سيارات، إضافة لسيارات محملة بمواد طبية وإغاثية في المدينة، ما أدى لاشتعال حريق كبير بالمكان”، مضيفا أن فرق الإطفاء تعمل حاليا على إخماده.

كما أفادت وسائل إعلام رسمية بسماع دوي انفجارات في مدينة درعا السورية ويجري التحقق بشأنها.

تنفذ إسرائيل ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها تكثف ضرباتها منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.