التلفزيون السوري: هجوم إسرائيلي على محافظة حمص

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دمشق (رويترز) – ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن هجوما إسرائيليا استهدف يوم الثلاثاء منطقة صناعية وبعض المباني السكنية في مدينة القصير بمحافظة حمص.

ونقل التلفزيون عن مدير الصحة في المحافظة الواقعة في وسط سوريا قوله “لم تصلنا أي إصابة حتى الآن من جراء العدوان على مدينة القصير”.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا في وقت لاحق قال فيه إنه هاجم مستودعات ذخيرة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا.

وجاء في البيان “وحدة التسلح التابعة لحزب الله مسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية في لبنان حيث وسعت نشاطها مؤخرا إلى سوريا داخل منطقة القصير بالقرب من الحدود السورية اللبنانية”.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن عددا من المدنيين أصيبوا ووقعت أضرار مادية في هجوم إسرائيلي سابق يوم الخميس على القصير.

وذكر الجيش الإسرائيلي في إشارة إلى ذلك الهجوم أنه ضرب “منشآت تخزين أسلحة ومراكز قيادة” يستخدمها حزب الله في منطقة القصير.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أيضا إنه قصف أصولا استخباراتية لحزب الله بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

وتقول إسرائيل إنها تنفذ الضربات لتقييد عمليات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان.