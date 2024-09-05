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التلفزيون المصري: رئيس أركان الجيش يتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة

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دبي (رويترز) – ذكر التلفزيون المصري يوم الخميس نقلا عن المتحدث باسم الجيش أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي خليفة تفقد في زيارة مفاجئة الوضع الأمني ​​على الحدود مع قطاع غزة.

وتأتي الزيارة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار في غزة إلا بضمان عدم استخدام المنطقة الحدودية بين جنوب غزة ومصر كشريان حياة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتعرف المنطقة الممتدة بمحاذاة الحافة الجنوبية لقطاع غزة على الحدود مع مصر باسم محور فيلادلفيا، وتشكل واحدة من العوائق الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

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