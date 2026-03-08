التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن خليفة خامنئي

دبي 8 مارس آذار (رويترز) – قال آية الله محمد مهدي ميرباقري عضو مجلس الخبراء في إيران اليوم الأحد إن الهيئة الدينية التي ستختار الزعيم الأعلى القادم للبلاد، خلفا لآية الله علي خامنئي الذي قتل، توصلت تقريبا الى توافق بين الأغلبية.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عنه قوله إن هناك “بعض العقبات” التي لا تزال بحاجة لتذليل فيما يتعلق بهذه العملية.

وأمس السبت، قال أحد رجال الدين الكبار في مجلس الخبراء إن أعضاء المجلس سيجتمعون “في غضون يوم واحد” لاختيار الزعيم.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهيئة كان لديها خلاف بسيط حول ما إذا كان يجب أن يأتي قرارها النهائي بعد اجتماع بالحضور الشخصي أم أن يتم إصداره دون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي.

وقال آية الله محسن حیدري، وهو عضو آخر في مجلس الخبراء، في مقطع فيديو نشرته نور نيوز اليوم الأحد، إن عقد اجتماع للمجلس بحضور الأعضاء للتصويت النهائي غير ممكن في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن المرشح تم اختياره بناء على نصيحة الزعيم الأعلى الراحل بأن من يتولى المنصب يجب أن يكون “مكروها من العدو” لا أن يكون محبوبا منه.

وقال حيدري عن الخليفة المختار “حتى الشيطان الأكبر (الولايات المتحدة) ذكر اسمه”.

وجاء ذلك بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نجل خامنئي، مجتبى، هو خيار “غير مقبول” بالنسبة له.

(إعداد شيرين عبد العزيز ودعاء محمد للنشرة العربية )