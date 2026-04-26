التيبتيون في المنفى يختارون ممثليهم في انتخابات تندد فيها بكين

يصوّت التيبتيون المقيمون في أراض تقع خارج نطاق السيطرة الصينية، الأحد لاختيار حكومة في المنفى، وذلك في جولة حاسمة بعدما أجريت الجولة الأولى في الأول من شباط/فبراير، في إطار انتخابات تندد فيها بكين.

وتعد “الإدارة المركزية للتيبت” التي تعتبرها بكين “مجرد مجموعة سياسية انفصالية” والتي تتّخذ مقرا في الهند، مؤسسة أساسية بالنسبة للمنفيين، خصوصا بعدما سلّمها الدالاي لاما السلطة السياسية في العام 2011.

ويُصوّت في الاستحقاق الرهبان البوذيون في جبال الهيمالايا المكسوة بالثلوج، والمنفيون السياسيون في كبرى مدن جنوب آسيا، واللاجئون في أستراليا وأوروبا وأميركا الشمالية، وتُجرى الانتخابات في 27 دولة، لا تشمل الصين.

وقال تنزين تسيرينغ البالغ 19 عاما، لدى مشاركته للمرة الأولى في عملية الاقتراع “إن أصواتنا مهمة”.

وتابع في تصريح أدلى به في بيلاكوبي الواقعة في ولاية كارناتاكا في جنوب الهند شدّد فيه على أهمية التطلّع إلى المستقبل “نحن بحاجة إلى أصوات تعبّر عمّا سيؤول إليه مجتمعنا، وليس فقط عمّا كان عليه في السابق”.

والنظام الانتخابي فريد من نوعه، إذ يفضي إلى انتخاب برلمان من دون دولة.

وندّدت الصين التي أرسلت في العام 1950 قوات إلى المنطقة الجبلية التي تصفها بأنها جزء لا يتجزّأ من أراضيها وتحكمها مذّاك، بالانتخابات ووصفتها بأنها “مهزلة”.

لكن الناخبين المسجّلين البالغ عددهم 91 ألفا يرفضون وجهة النظر هذه.

وينظر كثر إلى التصويت على أنه اللحظة الديموقراطية الأهم بالنسبة لهم منذ فرار زعيمهم الروحي الدالاي لاما من الحكم الصيني في العام 1959.

والناخبون في المنفى هم جزء ضئيل من أبناء الإتنية التيبتية الذين تقدّر الإدارة المركزية للتيبت عددهم بستة ملايين حول العالم، مقابل أكثر من سبعة ملايين أحصتهم الصين في العام 2020.

ويتألف البرلمان الذي تمتد ولايته لخمس سنوات ويجتمع مرتين في السنة، من 45 عضوا.

وأتاحت الجولة الانتخابية الأولى التي أجريت في الأول من شباط/فبراير اختيار المرشحين، أما الجولة الثانية والحاسمة التي تنظّم الأحد فستحدد الفائزين.

ويتوقّع أن تصدر النتائج في 13 أيار/مايو.

