الثري الفرنسي أرنو بشأن من يخلفه من أبنائه: للحديث صلة… بعد سنوات

تجاهل برنار أرنو (77 عاما)، أحد أغنى أغنياء العالم والرئيس التنفيذي لـ”إل في إم إتش”، الخميس التكهنات بشأن من سيخلفه من أبنائه على رأس المجموعة الفرنسية للسلع الفاخرة، قائلا إنه سيتحدث في الأمر “بعد سبع أو ثماني سنوات”.

وحوّل الملياردير المجموعة التي أسسها قبل عقود، وتضم علامات شهيرة مثل لوي فويتون وديور وتيفاني، إمبراطورية عائلية يشغل فيها أبناؤه الخمسة، وهم من زواجين مختلفين، مناصب رئيسية.

وأنفق أرنو منذ تأسيسه المجموعة أموالا طائلة للاستحواذ على دور أزياء وساعات ومجوهرات، لكنه لم يُعلن عن اسم خليفة له. وما زاد من حدة التكهنات، تقارير صحافية فرنسية عن خلافات وتجاذبات بين الأبناء، وإحجام أرنو عن تفضيل أحدهم على الآخر في مسألة خلافته.

وقال أرنو للمستثمرين خلال الجمعية العامة السنوية للمجموعة “في العام الماضي، جددتم ثقتكم بي بنسبة 99% من الأصوات للسنوات العشر المقبلة”.

وأضاف “لذا، إذا سمحتم، سنتحدث عن هذا الأمر مجدداً خلال سبع أو ثماني سنوات”، قبل أن يتابع ممازحا “رأيتم جميعا أبنائي. هل يبدون طموحين؟… لا أدري. الأمر متروك لكم لتخبروني”.

ورفع أرنو وعائلته مؤخرا حصتهم في المجموعة إلى 50,01%، مع امتلاكهم 65,94% من حقوق التصويت، ما يضمن لهم السيطرة على الشركة.

وأكد “أنا واثق جدا من تطور مجموعتنا خلال السنوات الخمس المقبلة. ولهذا السبب، عندما تنخفض أسعار الأسهم قليلا، كما حدث مؤخرا، أقوم بشرائها”.

