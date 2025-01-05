الثلوج تثير اضطرابات في حركة النقل في انكلترا وألمانيا

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أثار تساقط الثلوج بكثافة اضطرابات في حركة النقل في انكلترا وألمانيا الأحد، مع إغلاق مطارات لفترات موقتة، وإلغاء أو تأخير رحلات.

وتراكمت الثلوج المتساقطة ليلا في أنحاء مختلفة من إنكلترا وويلز.

ففي منطقة وست يوركشير بشمال إنكلترا، تراكمت الثلوج حتى ارتفاع 12 سنتيمترا صباح الأحد، بحسب هيئة الأرصاد في المملكة المتحدة.

وفي المناطق المرتفعة، وصلت كثافة الثلوج الى نحو 40 سنتيمترا.

وأعلن مطار مدينة مانشستر الدولي في منتصف النهار، استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها لساعات عدة. وحذرت سلطات المطار عبر منصة إكس من أنه “قد يسجل تأخير في مواعيد الإقلاع والهبوط بينما تعمل فرقنا على إذابة الجليد عن الطائرات وفتح المدارج”.

كما أعلن مطار مدينة ليفربول الواقعة بدورها في شمال إنكلترا، استئناف حركة الملاحة، لكنه نصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران بسبب التأخيرات المتوقعة في الحركة.

الى ذلك، أكد نادي ليفربول لكرة القدم أن المباراة المقررة بعد ظهر الأحد على ملعبه أنفيلد ضد مانشستر يونايتد ضمن الدوري الانكليزي الممتاز، ستقام في موعدها المحدد.

وأشار الى أن هذا القرار اتخذ بناء على اجتماعين عقدتهما الأطراف المعنية من أجل تقييم ظروف المناخ والنقل.

وأغلق مطار مدينة ليدز مدرجه، وأعرب عن أمله باستئناف الملاحة خلال اليوم، بينما قامت مطارات أخرى أغلقت خلال الليل باستئناف الحركة الجوية، مثل برمنغهام وبريستول.

وأثّر تساقط الثلوج على الطرق كذلك. وتسببت حوادث ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، أو مركبات عالقة جراء تراكم الثلوج، الى إغلاق محاور رئيسية في شبكة الطرق في المملكة المتحدة.

كما حذّرت السلطات من تشكّل طبقات من الجليد على طرق عدة.

وتسببت الأحوال الجوية بوقف العمل في خط واحد على الأقل للقطارات في ليدز، وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل في إنكلترا وويلز.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتحسن الظروف الجوية خلال اليوم، بينما تمّ إصدار تحذيرات من حصول فيضانات.

– إلغاء رجلات في ألمانيا –

وفي ألمانيا، اضطرت العديد من المطارات لتعديل جداول الرجلات بسبب التساقط الكثيف للثلوج والأمطار.

وأكدت سلطات مطار فرانكفورت (غرب)، وهو الأكبر في البلاد، إلغاء 120 رحلة من أصل نحو 1090 كانت مقررة الأحد.

وأوضح متحدث باسم سلطات المطار لوكالة فرانس برس أنه “يجب إزالة الثلوج عن مدارج الإقلاع والهبوط”، وعملية “إذابة الجليد عن الطائرات تصبح أيضا معقدة ومتطلبة بشكل أكبر”.

وفي ميونيخ (جنوب)، ألغت السلطات 35 رحلة خلال الليل من أصل 750 عملية إقلاع وهبوط كانت مقررة في ثاني أكبر مطارات البلاد.

وكانت سلطات مطار برلين اضطرت الى إلغاء 17 رحلة وتأخير 30 اعتبارا من مساء الجمعة مع بدء الظروف المناخية السيئة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الألمانية من تساقط ثلوج وأمطار خلال ليل الأحد، ونصحت السكان بتفادي التنقلات غير الضرورية.

كتس-كاس/كام/ناش